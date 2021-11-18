Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна 22.01.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1955

Дата смерти

18.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губжев Хусейн Жамидович

Рождение ребёнка
22.04.1980

Сын: Губжев Замир Хусейнович

Отец ребёнка: Губжев Хусейн Жамидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1981

Сын: Губжев Ислам Хусейнович

Отец ребёнка: Губжев Хусейн Жамидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1985

Сын: Губжев Рустам Хусейнович

Отец ребёнка: Губжев Хусейн Жамидович

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
18.11.2021

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