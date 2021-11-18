Губжева (Бакаева) Мара Мухамедовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1955
Дата смерти18.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1980
Отец ребёнка: Губжев Хусейн Жамидович
Рождение ребёнка
18.10.1981
Отец ребёнка: Губжев Хусейн Жамидович
Рождение ребёнка
16.05.1985
Отец ребёнка: Губжев Хусейн Жамидович
Смерть
18.11.2021