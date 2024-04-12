Тохтамыш (Афет) Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Афет) Варвара Георгиевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1893

Муж: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Тохтамыш Савва Антонович

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
16.12.1896

Сын: Тохтамыш Георгий Антонович

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
02.07.1899

Дочь: Александра Антоновна

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
20.06.1902

Сын: Тохтамыш Иван Антонович

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
01.01.1905

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
12.08.1907

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Тохтамыш Николай Антонович

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Тохтамыш Иван Антонович

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Рождение ребёнка
08.07.1913

Дочь: София Антоновна

Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин

Смерть
Неизвестно
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