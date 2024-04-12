Тохтамыш (Афет) Варвара Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
08.11.1893
Рождение ребёнка
15.07.1894
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
16.12.1896
Сын: Тохтамыш Георгий Антонович
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
02.07.1899
Дочь: Александра Антоновна
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
20.06.1902
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
01.01.1905
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
12.08.1907
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Тохтамыш Николай Антонович
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
22.06.1912
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Рождение ребёнка
08.07.1913
Дочь: София Антоновна
Отец ребёнка: Тохтамыш Антоний Саввин
Смерть
Неизвестно