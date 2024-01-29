Шишка Ефросинья Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Шишка Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Самойленко Виктор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1998
Великая Костромка, Дніпропетровська область