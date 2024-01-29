Шишка Ефросинья Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишка Ефросинья Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Шишка Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Самойленко Виктор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1998
Великая Костромка, Дніпропетровська область

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