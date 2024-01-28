Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Маляр (Чирченко) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чирченко Иван Тихонович
Рождение ребёнка
1963
Сын: Чирченко Николай Иванович
Отец ребёнка: Чирченко Иван Тихонович
Смерть
2013