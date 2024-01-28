Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирченко (Шишка) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: Шишка Ефросинья Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирченко Иван Тихонович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Маляр (Чирченко) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чирченко Иван Тихонович

Великая Костромка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Чирченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Чирченко Иван Тихонович

Великая Костромка, Дніпропетровська область
Смерть
2013
Великая Костромка, Дніпропетровська область

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