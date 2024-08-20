Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1876
Источник: ГААК Фонд 144 Опись 5 Дело 134 лист 195
Рождение ребёнка
19.12.1877
Мать ребёнка: Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна
Источник: Фонд 144 Опись 5 Дело 134 Лист 108
Рождение ребёнка
07.06.1891
Дочь: (Попова) Акилина Никаноровна
Мать ребёнка: Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна
Источник: ГААК Фонд 144 Оп 5 Дело 447 Лист 23
Смерть
Неизвестно