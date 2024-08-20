Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиканор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович

Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1876

Жена: Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна

Источник: ГААК Фонд 144 Опись 5 Дело 134 лист 195
Рождение ребёнка
19.12.1877

Сын: Попов Стефан Никанорович

Мать ребёнка: Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Источник: Фонд 144 Опись 5 Дело 134 Лист 108
Рождение ребёнка
07.06.1891

Дочь: (Попова) Акилина Никаноровна

Мать ребёнка: Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Источник: ГААК Фонд 144 Оп 5 Дело 447 Лист 23
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.