Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Самсонов Иван Алексеев
Мать: Самсонова Анна Никитина
Бракосочетание
10.11.1876
Источник: ГААК Фонд 144 Опись 5 Дело 134 лист 195
Рождение ребёнка
19.12.1877
Отец ребёнка: Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович
Источник: Фонд 144 Опись 5 Дело 134 Лист 108
Рождение ребёнка
07.06.1891
Дочь: (Попова) Акилина Никаноровна
Отец ребёнка: Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович
Источник: ГААК Фонд 144 Оп 5 Дело 447 Лист 23
Смерть
Неизвестно