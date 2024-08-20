Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Самсонова) Стефанида Ивановна

Место рождения

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Самсонов Иван Алексеев

Мать: Самсонова Анна Никитина

Алдаркино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
10.11.1876

Муж: Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович

Источник: ГААК Фонд 144 Опись 5 Дело 134 лист 195
Рождение ребёнка
19.12.1877

Сын: Попов Стефан Никанорович

Отец ребёнка: Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Источник: Фонд 144 Опись 5 Дело 134 Лист 108
Рождение ребёнка
07.06.1891

Дочь: (Попова) Акилина Никаноровна

Отец ребёнка: Никанор Иванович Никифор Никифор/Никанор Иванович

Быстрый Исток, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Источник: ГААК Фонд 144 Оп 5 Дело 447 Лист 23
Смерть
Неизвестно

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