Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кожанов Сергей Дмитриевич
Кожанов Сергей Дмитриевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
29.05.1970
Пол
Мужской
Отец
Кожанов Дмитрий Афиногенович
1937 г.р.
Мать
Кожанова (Мигаль) Ольга Николаевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1970
Отец:
Кожанов Дмитрий Афиногенович
Мать:
Кожанова Ольга Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия