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Тищенко Иоанн Андреевич

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Место рождения

Райгородок

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Тищенко Андрей Кириллович

Мать: не указана

просмотреть Метрики за 1882 год еще раз: на моей копии не виден месяц. Число указано 20е
Бракосочетание
13.11.1909

Жена: Тищенко Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
07.04.1911 ст.

Сын: Тищенко Георгий Иванович

Мать ребёнка: Тищенко Анастасия Прокофьевна

Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Тищенко Анастасия Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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