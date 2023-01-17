Тищенко Иоанн Андреевич
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1882
Отец: Тищенко Андрей Кириллович
Мать: не указана
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Бракосочетание
13.11.1909
Рождение ребёнка
07.04.1911 ст.
Мать ребёнка: Тищенко Анастасия Прокофьевна
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Тищенко Анастасия Прокофьевна
Смерть
Неизвестно