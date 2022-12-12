Тищенко (Тыщенко) Анастасия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения08.04.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1909
Рождение ребёнка
07.04.1911 ст.
Отец ребёнка: Тищенко Иоанн Андреевич
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Тищенко Иоанн Андреевич
Смерть
Неизвестно