Тищенко (Тыщенко) Анастасия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко (Тыщенко) Анастасия Прокофьевна

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Место рождения

Райгородок

Дата рождения

08.04.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1909

Муж: Тищенко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
07.04.1911 ст.

Сын: Тищенко Георгий Иванович

Отец ребёнка: Тищенко Иоанн Андреевич

Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Тищенко Иоанн Андреевич

Смерть
Неизвестно
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