Серягин Ванифатий Васильевич 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Серягин Ванифатий Васильевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823

Дата смерти

16.10.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Серягин Василий Иванович

Мать: Серягина Неонила Аггеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серягина Васса Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Серягин Михаил Ванифатьевич

Мать ребёнка: Серягина Васса Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Серягина) Лукерья Ванифатьевна

Мать ребёнка: Серягина Васса Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1855 ст.

Сын: Серягин Константин Ванифатьевич

Мать ребёнка: Серягина Васса Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.10.1899 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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