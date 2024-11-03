Серягин Ванифатий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти16.10.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серягина Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Серягин Михаил Ванифатьевич
Мать ребёнка: Серягина Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Серягина) Лукерья Ванифатьевна
Мать ребёнка: Серягина Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
?.05.1855 ст.
Сын: Серягин Константин Ванифатьевич
Мать ребёнка: Серягина Васса Яковлевна
Смерть
16.10.1899 ст.