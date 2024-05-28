Ротт Мария Элизабет
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ротт Иоханн Адам
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ротт Иоганнес
Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ротт Иоханн Кристиан
Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ротт Мария Маргарета
Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ротт Мария Элизабет
Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам
Смерть
Неизвестно