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Ротт Мария Элизабет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ротт Иоханн Адам

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ротт Иоганнес

Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ротт Иоханн Кристиан

Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ротт Мария Маргарета

Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ротт Мария Элизабет

Отец ребёнка: Ротт Иоханн Адам

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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