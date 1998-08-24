Молостов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1970
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1970
Отец: Молостов Александр
Рождение ребёнка
12.06.1990
Дочь: Ленькина Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.02.1993
Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1998
Дочь: Кулакова Елена Евгеньевна
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности