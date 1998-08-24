Молостов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молостов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1970

Отец: Молостов Александр

Мать: Молостова Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
12.06.1990

Дочь: Ленькина Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.02.1993

Дочь: Кузнецова Татьяна Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1998

Дочь: Кулакова Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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