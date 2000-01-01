Ленькина (Молостова) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленькина (Молостова) Наталья Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1990

Отец: Молостов Евгений Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленькина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Ленькин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленькина Алиса Алексеевна

Отец ребёнка: Ленькин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ленькин Алексей

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