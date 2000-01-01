Ленькина (Молостова) Наталья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1990
Отец: Молостов Евгений Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленькина Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Ленькин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленькина Алиса Алексеевна
Отец ребёнка: Ленькин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ленькин Алексей