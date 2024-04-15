Семенякин Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.01.1903 ст.
Ксения Ефимовна Лукина
Восприемник
20.07.1903 ст.
Илья Самуилович Куратов
Восприемник
10.10.1904 ст.
Яков Семенович Колотов
Восприемник
06.03.1905 ст.
Дарья Николаевна Лескова
Восприемник
25.03.1907 ст.
Гавриил Ильич Ошлоков
Восприемник
22.03.1908 ст.
Василий Иванович Лесков
Восприемник
14.09.1908 ст.
Федор Иванович Чумакин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно