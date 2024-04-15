Семенякин Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенякин Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.01.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ксения Ефимовна Лукина
Восприемник
20.07.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Илья Самуилович Куратов
Восприемник
10.10.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Яков Семенович Колотов
Восприемник
06.03.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Дарья Николаевна Лескова
Восприемник
25.03.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Гавриил Ильич Ошлоков
Восприемник
22.03.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Иванович Лесков
Восприемник
14.09.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Федор Иванович Чумакин
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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