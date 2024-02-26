Конев Самсон Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонев Самсон Никитич

Конев Самсон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Конев Никита Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Татьяна Самсоновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Конев Роман Самсонович

Мать ребёнка: Конева Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Фекла

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close