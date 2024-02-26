Конев Самсон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Конев Никита Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Татьяна Самсоновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Конева Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Фекла
Смерть
Неизвестно