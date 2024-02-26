(Конева) Татьяна Самсоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Конева) Татьяна Самсоновна

(Конева) Татьяна Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Конев Самсон Никитич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close