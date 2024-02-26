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(Конева) Татьяна Самсоновна
(Конева) Татьяна Самсоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Конев Самсон Никитич
Около 1779 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец:
Конев Самсон Никитич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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