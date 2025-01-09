Злобин Алексей Дмитриевич 01.03.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗлобин Алексей Дмитриевич

Злобин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.03.1906

Дата смерти

15.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906

Отец: Злобин Дмитрий Васильевич

Мать: Злобина (Самойлова) Мария Сергеевна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Тульская губерния, Епифанский уезд, село Лебяжий усад (Нагиши) на 1903 год
Бракосочетание
29.04.1935

Жена: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
01.02.1936

Дочь: Злобина Алевтина Алексеевна

Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна

Щёлково, Московская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1937

Сын: Злобин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна

Мытищи, Московская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1938

Сын: Злобин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна

Мытищи, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1941

Дочь: Бояринова (Злобина) Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1953

Дочь: Шерстнева (Злобина) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна

Мытищи, Московская область
Смерть
15.02.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.