Злобин Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1906
Дата смерти15.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906
Тульская губерния, Епифанский уезд, село Лебяжий усад (Нагиши) на 1903 год
Бракосочетание
29.04.1935
Рождение ребёнка
01.02.1936
Дочь: Злобина Алевтина Алексеевна
Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна
Щёлково, Московская обл.
Рождение ребёнка
13.02.1937
Сын: Злобин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна
Мытищи, Московская обл.
Рождение ребёнка
06.04.1938
Сын: Злобин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна
Мытищи, Московская обл.
Рождение ребёнка
26.03.1941
Дочь: Бояринова (Злобина) Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1953
Дочь: Шерстнева (Злобина) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Злобина (Шефе) Екатерина Егоровна
Мытищи, Московская область
Смерть
15.02.1971