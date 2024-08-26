Башкардин Василий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1949
Сын: Башкардин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1951
Дочь: Дроздова (Башкардина) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
07.02.1953
Дочь: Фефилова (Башкардина) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
25.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно