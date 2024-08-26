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Башкардин Василий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1949 г.р.
1951 г.р.
1953 г.р.
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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
07.10.1949

Сын: Башкардин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1951

Дочь: Дроздова (Башкардина) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.02.1953

Дочь: Фефилова (Башкардина) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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