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Башкардин Анатолий Васильевич

Место рождения

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.10.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1949

Отец: Башкардин Василий Абрамович

Мать: Башкардина (Усова) Любовь Васильевна

Морозово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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