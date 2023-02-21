Быкасов Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1887
Дата смерти30.06.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1919
Сын: Быкасов Христофор Михайлович
Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна
Рождение ребёнка
04.05.1933
Сын: Быкасов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быкасов Изосим Михайлович
Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна
Смерть
30.06.1954