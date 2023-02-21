Быкасов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкасов Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1887

Дата смерти

30.06.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1919

Сын: Быкасов Христофор Михайлович

Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна

Рождение ребёнка
04.05.1933

Сын: Быкасов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быкасов Изосим Михайлович

Мать ребёнка: Быкасова Анна Александровна

Смерть
30.06.1954
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