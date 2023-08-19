Розенберг Алесандр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенберг Алесандр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Вальдемар

Мать ребёнка: (Блум) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Валерий

Мать ребёнка: (Блум) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Сергей

Мать ребёнка: (Блум) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Блум) Анна

Смерть
Неизвестно

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