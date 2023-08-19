(Блум) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Блум Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенберг Вальдемар
Отец ребёнка: Розенберг Алесандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенберг Валерий
Отец ребёнка: Розенберг Алесандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенберг Сергей
Отец ребёнка: Розенберг Алесандр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розенберг Алесандр
Смерть
Неизвестно