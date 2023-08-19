(Блум) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Блум) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Блум Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Вальдемар

Отец ребёнка: Розенберг Алесандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Валерий

Отец ребёнка: Розенберг Алесандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Сергей

Отец ребёнка: Розенберг Алесандр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розенберг Алесандр

Смерть
Неизвестно

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