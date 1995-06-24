Бондаренко (Барскова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Барскова) Елена

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Место рождения

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

15.04.1919

Дата смерти

24.06.1995

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1919

Отец: Барсков Константин

Мать: Барскова Мария

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
После 27.04.1945

Муж: Бондаренко Н.И.

Военная награда
27.04.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондаренко Н.И.

Смерть
24.06.1995
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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