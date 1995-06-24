Бондаренко (Барскова) Елена
Место рождения
Дата рождения15.04.1919
Дата смерти24.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1919
Отец: Барсков Константин
Мать: Барскова Мария
Бракосочетание
После 27.04.1945
Муж: Бондаренко Н.И.
Военная награда
27.04.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондаренко Н.И.
Смерть
24.06.1995
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область