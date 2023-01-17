Барскова (Никитина) Мария
Место рождения
Дата рождения23.11.1888
Дата смерти02.09.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1888
Отец: Никитин Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1911
Сын: Барсков Александр
Отец ребёнка: Барсков Константин
Рождение ребёнка
28.04.1914
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Барсков Константин
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Кудачкина Анна
Отец ребёнка: Барсков Константин
Рождение ребёнка
15.04.1919
Дочь: Бондаренко Елена
Отец ребёнка: Барсков Константин
Рождение ребёнка
1922
Сын: Барсков Виктор
Отец ребёнка: Барсков Константин
Рождение ребёнка
14.12.1924
Дочь: Парамонова Нина
Отец ребёнка: Барсков Константин
Рождение ребёнка
После 1924
Дочь: Горпенюк Таисия
Отец ребёнка: Барсков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина Клавдия
Отец ребёнка: Барсков Константин
Смерть
02.09.1976
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область