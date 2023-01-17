Барскова (Никитина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барскова (Никитина) Мария

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Место рождения

Лихая Пожня, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.11.1888

Дата смерти

02.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1888

Отец: Никитин Данил

Мать: не указана

Лихая Пожня, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.12.1911

Сын: Барсков Александр

Отец ребёнка: Барсков Константин

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.04.1914

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Барсков Константин

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Кудачкина Анна

Отец ребёнка: Барсков Константин

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.04.1919

Дочь: Бондаренко Елена

Отец ребёнка: Барсков Константин

Коурково, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Барсков Виктор

Отец ребёнка: Барсков Константин

Рождение ребёнка
14.12.1924

Дочь: Парамонова Нина

Отец ребёнка: Барсков Константин

Рождение ребёнка
После 1924

Дочь: Горпенюк Таисия

Отец ребёнка: Барсков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина Клавдия

Отец ребёнка: Барсков Константин

Смерть
02.09.1976
Похороны
Неизвестно
Меркутино, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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