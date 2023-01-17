Цветкова Феодосия Петровна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 19.01.1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Гражданство
С 1858
Россия
Место жительства
С 1858 по 24.02.1888 ст.
Бракосочетание
24.02.1888 ст.
Круты, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 24.02.1888 ст.
Работа или профессия
С 24.02.1888 ст.
Крестьянская жена
Похороны
После 19.01.1901 ст.
Смерть
После 19.01.1901 ст.