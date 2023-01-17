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Цветкова Феодосия Петровна

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Место рождения

Красный Бор, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 19.01.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Сокольский, Нижегородская область
Гражданство
С 1858
Красный Бор, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 1858 по 24.02.1888 ст.
Красный Бор, Сокольский, Нижегородская область
Бракосочетание
24.02.1888 ст.

Муж: Цветков Абрам Петрович

Круты, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
С 24.02.1888 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 24.02.1888 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянская жена
Похороны
После 19.01.1901 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 19.01.1901 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
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