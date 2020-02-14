Поликарпов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1956

Дата смерти

14.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956

Отец: Поликарпов Егор

Мать: Пилагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьёва Лариса Сергеевна

Рождение ребёнка
09.02.1980

Сын: Поликарпов Денис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
14.02.2020

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