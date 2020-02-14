Поликарпов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1956
Дата смерти14.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1956
Отец: Поликарпов Егор
Мать: Пилагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьёва Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
09.02.1980
Сын: Поликарпов Денис Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
14.02.2020