Соловьёва Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва Лариса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1956

Отец: Соловьёв Сергей Сергеевич

Мать: Кечик Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарпов Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поликарпов Иван Егорович

Рождение ребёнка
27.07.1978

Дочь: Поликарпова Елена Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.02.1980

Сын: Поликарпов Денис Иванович

Отец ребёнка: не указан

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