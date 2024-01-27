Соловьёва Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1956
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1956
Отец: Соловьёв Сергей Сергеевич
Мать: Кечик Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поликарпов Иван Егорович
Рождение ребёнка
27.07.1978
Дочь: Поликарпова Елена Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.02.1980
Сын: Поликарпов Денис Иванович
Отец ребёнка: не указан