Герасименко (Усик) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Усик) Марина Федоровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

15.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1889

Отец: Усик Федор Кузьмич

Мать: Усик Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
08.07.1912

Муж: Герасименко Павел Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: Герасименко Анна Павловна

Отец ребёнка: Герасименко Павел Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Герасименко Степан Павлович

Отец ребёнка: Герасименко Павел Васильевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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