Герасименко (Усик) Марина Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1889
Отец: Усик Федор Кузьмич
Мать: Усик Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
08.07.1912
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: Герасименко Анна Павловна
Отец ребёнка: Герасименко Павел Васильевич
Рождение ребёнка
13.12.1914
Сын: Герасименко Степан Павлович
Отец ребёнка: Герасименко Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно