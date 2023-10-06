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Герасименко Павел Васильевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1886

Отец: Герасименко Василий Сергеевич

Мать: Герасименко Мария Гурьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.07.1912

Жена: Герасименко Марина Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1913

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Герасименко Марина Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1914

Сын: Герасименко Степан Павлович

Мать ребёнка: Герасименко Марина Федоровна

Смерть
Неизвестно
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