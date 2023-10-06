Герасименко Павел Васильевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1886
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.07.1912
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.02.1913
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Герасименко Марина Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.12.1914
Сын: Герасименко Степан Павлович
Мать ребёнка: Герасименко Марина Федоровна
Смерть
Неизвестно