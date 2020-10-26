Гимазовa (Камалитдинова) Адиба Габдрахмановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1941
Дата смерти26.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1941
Рождение ребёнка
15.01.1962
Отец ребёнка: Гимазов Авгат Баянович
Рождение ребёнка
08.12.1964
Отец ребёнка: Гимазов Авгат Баянович
Рождение ребёнка
09.09.1976
Отец ребёнка: Гимазов Авгат Баянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2020
Малиновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан