Гимазовa (Камалитдинова) Адиба Габдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимазовa (Камалитдинова) Адиба Габдрахмановна

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Место рождения

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.01.1941

Дата смерти

26.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1941

Отец: Камалитдинов Габдрахман Камалитдинович

Мать: Камалитдинова Фахрикамал

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1962

Сын: Гимазов Ильгиз Авгатович

Отец ребёнка: Гимазов Авгат Баянович

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1964

Сын: Гимазов Ахнаф Авгатович

Отец ребёнка: Гимазов Авгат Баянович

Янги-Кюч, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1976

Сын: Гимазов Эльвир Авгатович

Отец ребёнка: Гимазов Авгат Баянович

Янги-Кюч, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимазов Авгат Баянович

Смерть
26.10.2020
Малиновка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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