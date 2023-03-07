Гимазов Авгат Баянович
Место рождения
Дата рождения10.02.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941
Отец: Гимазов Баян Фарвазович
Мать: Гимазовa Бибисавия
Рождение ребёнка
15.01.1962
Мать ребёнка: Гимазовa Адиба Габдрахмановна
Рождение ребёнка
08.12.1964
Мать ребёнка: Гимазовa Адиба Габдрахмановна
Рождение ребёнка
09.09.1976
Мать ребёнка: Гимазовa Адиба Габдрахмановна
Бракосочетание
Неизвестно