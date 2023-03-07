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Гимазов Авгат Баянович

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Место рождения

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1941

Отец: Гимазов Баян Фарвазович

Мать: Гимазовa Бибисавия

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1962

Сын: Гимазов Ильгиз Авгатович

Мать ребёнка: Гимазовa Адиба Габдрахмановна

Метевбаш, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1964

Сын: Гимазов Ахнаф Авгатович

Мать ребёнка: Гимазовa Адиба Габдрахмановна

Янги-Кюч, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1976

Сын: Гимазов Эльвир Авгатович

Мать ребёнка: Гимазовa Адиба Габдрахмановна

Янги-Кюч, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гимазовa Адиба Габдрахмановна

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