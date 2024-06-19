Дробышева (Городникова) Матрона Климентьевна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дробышева (Городникова) Матрона Климентьевна

Место рождения

Огородниково, Спасская волость, Бугульминский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Городников Климент Михайлович

Мать: Городникова (Чурилова) Пелагея Степановна

Огородниково, Спасская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1855

Сын: Дробышев Евпл Антонович

Отец ребёнка: Дробышев Антон Архипович

Бракосочетание
27.07.1855 ст.

Муж: Дробышев Антон Архипович

Рождение ребёнка
17.08.1859 ст.

Сын: Дробышев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Дробышев Антон Архипович

Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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