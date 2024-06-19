Дробышева (Городникова) Матрона Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
03.08.1855
Отец ребёнка: Дробышев Антон Архипович
Бракосочетание
27.07.1855 ст.
Рождение ребёнка
17.08.1859 ст.
Сын: Дробышев Андрей Антонович
Отец ребёнка: Дробышев Антон Архипович
Дубовка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно