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Городников Климент Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Городников Михаил Васильевич

Мать: Городникова Мария

Бракосочетание
11.05.1831 ст.

Жена: Городникова (Чурилова) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Дробышева (Городникова) Матрона Климентьевна

Мать ребёнка: Городникова (Чурилова) Пелагея Степановна

Огородниково, Спасская волость, Бугульминский уезд
Смерть
Неизвестно

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