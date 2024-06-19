Городников Климент Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Городников Михаил Васильевич
Мать: Городникова Мария
Бракосочетание
11.05.1831 ст.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Дробышева (Городникова) Матрона Климентьевна
Мать ребёнка: Городникова (Чурилова) Пелагея Степановна
Огородниково, Спасская волость, Бугульминский уезд
Смерть
Неизвестно