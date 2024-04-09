Ермолаев Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Ермолаев Иван Семенов
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Иванова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ермолаев Тит Никитин
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Ермолаев) Параскева Никитина
Мать ребёнка: Дария Иванова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Ермолаева) Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Дария Иванова
Смерть
Неизвестно