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Ермолаев Никита Иванов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Ермолаев Иван Семенов

Мать: Евдокия Алексеева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Иванова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ермолаев Тит Никитин

Мать ребёнка: Дария Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Ермолаев) Параскева Никитина

Мать ребёнка: Дария Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Ермолаева) Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Дария Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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