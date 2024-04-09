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Евдокия Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

30.04.1826

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Ермолаева) Федосья Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Ермолаев) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Ермолаев Никита Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ермолаева) Настасия Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ермолаев Федор Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ермолаев Егор Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ермолаев Марко Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Ермолаев Кирило Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
30.04.1826
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

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