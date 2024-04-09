Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти30.04.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Ермолаева) Федосья Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Ермолаев) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ермолаева) Анна Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ермолаева) Настасия Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ермолаев Егор Иванов
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Семенов
Смерть
30.04.1826