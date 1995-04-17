Анциферова (Дягтерёва) Прасковья (Пана) Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1921
Дата смерти17.04.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Анциферова) ?
Отец ребёнка: Анциферов Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1948
Сын: Анциферов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Анциферов Алексей Дмитриевич
Смерть
17.04.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно