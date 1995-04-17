Анциферова (Дягтерёва) Прасковья (Пана) Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферова (Дягтерёва) Прасковья (Пана) Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1921

Дата смерти

17.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1921

Отец: Дягтерёв Леонтий Антонович

Мать: Дягтерёва (Нестеренко) Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Анциферова) ?

Отец ребёнка: Анциферов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анциферов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.04.1948

Сын: Анциферов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Анциферов Алексей Дмитриевич

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
17.04.1995
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край

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