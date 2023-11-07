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Анциферов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1919

Дата смерти

19.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1919

Отец: Анциферов Дмитрий

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
10.04.1948

Сын: Анциферов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Анциферова Прасковья (Пана) Леонтьевна

Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Анциферова Прасковья (Пана) Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анциферова Прасковья (Пана) Леонтьевна

Смерть
19.01.1983
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
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