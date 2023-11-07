Анциферов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1919
Дата смерти19.01.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1919
Отец: Анциферов Дмитрий
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
10.04.1948
Сын: Анциферов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Анциферова Прасковья (Пана) Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Анциферова Прасковья (Пана) Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно