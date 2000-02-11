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Николаева Татьяна Михайловна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

11.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2000

Отец: не указан

Мать: Николаева Анна Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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