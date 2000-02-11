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Николаева Татьяна Михайловна
Николаева Татьяна Михайловна
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Древо
Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
11.02.2000
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Николаева Анна Михайловна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2000
Отец: не указан
Мать:
Николаева Анна Михайловна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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