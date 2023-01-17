Пархимович Агафья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Агафья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Пархимович Филип (Халимон) Иванов

Отец ребёнка: Пархимович Иван Иванов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Пархимович Никифор Иванов

Отец ребёнка: Пархимович Иван Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархимович Иван Иванов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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