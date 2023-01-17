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Пархимович Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Пархимович Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Пархимович Филип (Халимон) Иванов

Мать ребёнка: Пархимович Агафья Власова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Пархимович Никифор Иванов

Мать ребёнка: Пархимович Агафья Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархимович Агафья Власова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1811
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