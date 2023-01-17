Пархимович Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Пархимович Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Пархимович Филип (Халимон) Иванов
Мать ребёнка: Пархимович Агафья Власова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Пархимович Никифор Иванов
Мать ребёнка: Пархимович Агафья Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1811