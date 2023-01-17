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Прилучная Александра Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

До 1930

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Бракосочетание
До 1913

Муж: Прилучный Андрей Васильевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Прилучный Николай Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1924

Сын: Прилучный Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1926

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Подгорье
Смерть
До 1930
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