Прилучная Александра Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиДо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
д. Подгорье
Бракосочетание
До 1913
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Прилучный Николай Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1924
Сын: Прилучный Фёдор Андреевич
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
д. Подгорье
Рождение ребёнка
До 1926
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
д. Подгорье
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Прилучный Андрей Васильевич
д. Подгорье
Смерть
До 1930