Глазкова (Ананьева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазкова (Ананьева) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ананьев Василий Григорьевич

Мать: Ананьева Мария Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1955

Дочь: Иванова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Глазков Анатолий Иванович

Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Глазков Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно
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