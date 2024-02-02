Глазкова (Ананьева) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1955
Дочь: Иванова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Глазков Анатолий Иванович
Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Глазков Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно