Глазков Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения12.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924
Отец: Глазков Иван Андреевич
Мать: Глазкова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
07.11.1955
Дочь: Иванова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Глазкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазков Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Глазкова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно