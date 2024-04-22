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Глазков Анатолий Иванович

Место рождения

Простоквашино, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

12.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1924

Отец: Глазков Иван Андреевич

Мать: Глазкова Анна Ефимовна

Простоквашино, Гороховецкий (Гороховский) уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1955

Дочь: Иванова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Глазкова Мария Васильевна

Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Глазкова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
Гидроторф, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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