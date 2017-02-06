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Крупицкий Август Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1940

Дата смерти

06.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1940

Отец: Крупицкий Александр Андреевич

Мать: Крупицкая Фаина Георгиевна

Рождение ребёнка
31.07.1972

Дочь: Унанова Людмила Августовна

Мать ребёнка: Крупицкая Галина Васильевна

Рождение ребёнка
14.07.1978

Сын: Крупицкий Андрей Августович

Мать ребёнка: Крупицкая Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупицкая Галина Васильевна

Смерть
06.02.2017
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