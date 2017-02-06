Крупицкий Август Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1940
Дата смерти06.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1940
Рождение ребёнка
31.07.1972
Дочь: Унанова Людмила Августовна
Мать ребёнка: Крупицкая Галина Васильевна
Рождение ребёнка
14.07.1978
Сын: Крупицкий Андрей Августович
Мать ребёнка: Крупицкая Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2017