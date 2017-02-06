Крупицкая (Королева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупицкая (Королева) Галина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1972

Дочь: Унанова Людмила Августовна

Отец ребёнка: Крупицкий Август Александрович

Рождение ребёнка
14.07.1978

Сын: Крупицкий Андрей Августович

Отец ребёнка: Крупицкий Август Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупицкий Август Александрович

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