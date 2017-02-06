Крупицкая (Королева) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1972
Дочь: Унанова Людмила Августовна
Отец ребёнка: Крупицкий Август Александрович
Рождение ребёнка
14.07.1978
Сын: Крупицкий Андрей Августович
Отец ребёнка: Крупицкий Август Александрович
Бракосочетание
Неизвестно