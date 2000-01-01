Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Друцкий-Соколинский Егор Викентьевич
Мать: не указана
Дочь: Гедеонова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Дочь: Гедеонова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Сын: Гедеонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Сын: Гедеонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Сын: Гедеонов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Сын: Гедеонов Константин Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Дочь: Гедеонова София Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Сын: Гедеонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Сын: Гедеонов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич
Дочь: Гедеонова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Васильевич