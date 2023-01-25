Гедеонов Иван Васильевич 24.07.1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Гедеонов Иван Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 24.07.1796

умер Неизвестно

Супруги
Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Дети
Гедеонова Анна Ивановна01.07.1824 г.р.
Гедеонова Екатерина Ивановна21.11.1827 г.р.
Показать еще 9
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
01.07.1824

Дочь: Гедеонова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
21.11.1827

Дочь: Гедеонова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
24.01.1829

Сын: Гедеонов Василий Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
28.03.1830

Сын: Гедеонов Александр Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
29.10.1831

Сын: Гедеонов Николай Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
18.05.1833

Сын: Гедеонов Константин Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
26.12.1834

Дочь: Гедеонова София Ивановна

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
07.03.1836

Сын: Гедеонов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
17.03.1840

Сын: Гедеонов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гедеонов Яков Иванович

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гедеонова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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