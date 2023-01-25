Гедеонов Иван Васильевич
мужской, родился 24.07.1796
умер Неизвестно
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Гедеонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Дочь: Гедеонова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Сын: Гедеонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Сын: Гедеонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Сын: Гедеонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Сын: Гедеонов Константин Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Дочь: Гедеонова София Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Сын: Гедеонов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Сын: Гедеонов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Дочь: Гедеонова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова (Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна