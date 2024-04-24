Семанова (Гришина) Елизавета Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семанова (Гришина) Елизавета Илларионовна

Место рождения

Чекалино, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Чекалино, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
07.01.1901 ст.

Муж: Семанов Григорий Григорьевич

Самара, Самара, Самарская область
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 21 | 7 января, венчание, г. Самара, Успенская церковь Семанов Григорий Григорьев, крестьянин Архангельской губернии Холмогорского уезда Емецкой волости дере... Показать все
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область

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