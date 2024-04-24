Семанова (Гришина) Елизавета Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1901 ст.
Кол-во лет жениха: 21 | Кол-во лет невесте: 21 | 7 января, венчание, г. Самара, Успенская церковь Семанов Григорий Григорьев, крестьянин Архангельской губернии Холмогорского уезда Емецкой волости дере... Показать все
Смерть
Неизвестно