Фельк Мария София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фельк Иоханн Август
Рождение ребёнка
?.02.1853
Дочь: Фельк Мария Катарина
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Август
Рождение ребёнка
?.08.1855
Сын: Фельк Иоханн Август
Отец ребёнка: Фельк Иоханн Август
Смерть
Неизвестно