Жданова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Коробейников Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1984
Дочь: Коробейникова Елена Александровна
Отец ребёнка: Коробейников Александр Павлович